В центре Москвы мужчина забрался на 42-метровый монумент «Дружба навеки»
На место происшествия прибыли спасатели, полицейские, психологи и медики.
© Видео: Москва сейчас Telegram © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
На Тишинской площади в Москве мужчина забрался на монумент «Дружба навеки». Видео инцидента появилось в социальных сетях.
На глазах у изумленных прохожих молодой человек добрался до вершины монумента высотой более 40 метров. На место прибыли спасатели, полицейские, психологи и медики, однако их помощь не понадобилась - «смельчак» спустился сам по лестнице внутри сооружения.
Ранее в Москве мужчина забрался на крышу аэропорта «Внуково». Он сумел залезть под крышу по металлическим конструкциям здания.