В центре Москвы мужчина забрался на 42-метровый монумент «Дружба навеки»

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На Тишинской площади в Москве мужчина забрался на монумент «Дружба навеки». Видео инцидента появилось в социальных сетях.

На глазах у изумленных прохожих молодой человек добрался до вершины монумента высотой более 40 метров. На место прибыли спасатели, полицейские, психологи и медики, однако их помощь не понадобилась - «смельчак» спустился сам по лестнице внутри сооружения.

Ранее в Москве мужчина забрался на крышу аэропорта «Внуково». Он сумел залезть под крышу по металлическим конструкциям здания.