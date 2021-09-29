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Мужчина залез под крышу аэропорта Внуково в Москве

Анна Берестовая
22:22 29.09.2021
К настоящему времени, по данным СМИ, пассажир был спущен и передан полиции.
Мужчина залез под крышу аэропорта Внуково в Москве
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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В Москве человек забрался под крышу аэропорта Внуково. Мужчина, являющийся, согласно предварительным данным, иностранным гражданином, сумел подняться на достаточно большую высоту по металлическим конструкциям строения.

Об инциденте быстро сообщили сотрудникам правоохранительных органов. В настоящий момент, по данным СМИ, нарушитель спокойствия, который ранее засел под потолком сооружения, был снят и передан полиции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По предварительным данным, никто не пострадал. О причинах поступка мужчины пока не сообщается.

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