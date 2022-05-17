СВР: США привлекают членов ИГИЛ* для участия в боях на Украине

По данным СВР, при участии американских спецслужб из подконтрольных сирийским курдам тюрем освобождено около 60 боевиков ИГИЛ* в возрасте от 20 до 25 лет.

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США нанимают членов международной террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*) для участия в боевых действиях на Украине. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

«При участии американских спецслужб из подконтрольных сирийским курдам тюрем освобождено около 60 боевиков ИГИЛ* в возрасте от 20 до 25 лет. Затем их переправили в район американской военной базы "Эт-Танф" для прохождения обучения в целях последующей переброски на украинскую территорию», - говорится в сообщении.

По информации СВР, на указанной военной базе и в ее окрестностях одновременно проводится «переподготовка» до 500 лояльных Вашингтону бойцов. Приоритет отдается выходцам из государств Закавказья и Центральной Азии. Из них формируют специальные отряды для осуществления диверсионно-террористических акций против подразделений ВС РФ в Сирии, а также на Украине.

Ранее в Сенате Конгресса США согласовали очередной пакет помощи Украине на сумму $40,1 млрд. Процедурное голосование состоялось в понедельник, 16 мая, и транслировалось на официальном сайте Сената.

Законопроект преодолел необходимые для одобрения 60 голосов, процедура итогового голосования, как ожидается, состоится в ближайшую среду.

* Запрещенная в России террористическая организация