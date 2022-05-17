Есть один пострадавший. У него ранение легкой степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь уже оказывается.

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В Белгородской области обстреляли село Безымено со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Один человек пострадал.

«Только что глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев доложил об обстреле со стороны Украины села Безымено. Есть один пострадавший - ранение легкой степени тяжести», - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что вся необходимая медицинская помощь уже оказывается, его жизни ничего не угрожает. По словам Гладкова, сейчас проводится оценка и подомовой обход территории. Все, что разрушено, будет восстановлено в максимально короткие сроки.

На прошлой неделе в результате обстрела села Солохи Белогородской области со стороны позиций ВСУ погиб один человек, еще трое получили ранения.