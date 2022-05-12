Глава Белгородской области сообщил о гибели человека при обстреле со стороны Украины

Также сообщается о трех пострадавших в результате обстрела.

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В результате обстрела села Солохи Белогородской области со стороны позиций ВСУ погиб один человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Самая тяжелая ситуация за все время обстрелов. По подтвержденной информации, на данную минуту один человек погиб, умер в машине скорой помощи, и 3 раненых, им оказывается вся необходимая помощь», - написал Гладков в Telegram-канале.

Позже Гладков уточнил, что по последним данным известно о семи пострадавших. Им оказывается медицинская помощь. На место инцидента выехали заместители губернатора.

Ранее Гладков заявил, что ВСУ обстреляли село Головчино, которое располагается примерно в 10 километрах от границы. В результате были зафиксированы разрушения, один человек ранен.