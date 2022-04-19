Экономист предположил, зачем Западу нужно объявить «дефолт» в России

России удалось не только компенсировать «то, что у нее забрали», но и даже зарезервировать больше средств на перспективу, заявил эксперт.

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Экономист Андрей Бунич в беседе со «Звездой» заявил, что если страны Запада объявят, что в России дефолт, это никак не скажется на жизни обычных граждан страны. Однако следует понимать, что резервы для обслуживания своих долгов у России есть, поэтому данный дефолт можно считать искусственно созданным Западом для того, что отвлечь внимание от собственных экономических трудностей западных стран.

По словам Бунича, такой дефолт на кошельке россиян никак не скажется. Он не имеет никакого значения для России, поскольку все это касается внешних операций, которые и так уже все совершены, так как часть золотовалютных резервов арестована, и на этом все отношения Москвы с Западом в экономической сфере закончены, подчеркнул эксперт.

«Слово "дефолт" плохо воспринимается в России, потому что люди помнят дефолт, который был в 98 году. Но это был совершенно противоположный случай. Там Россия не могла внутренние обязательства погасить перед гражданами. А сейчас РФ может бесконечно погашать обязательства перед своими гражданами, поскольку в результате этих пертурбаций у нас средств стало больше, потому что мы заблокировали трансграничные операции капиталы, то есть нет переводов сейчас на Запад», - объяснил специалист.

Он добавил, что вывоз капитала прекращен, дивиденды тоже не могут быть переведены из России. Внутренние обязательства России обеспечены как никогда, считает экономист. России удалось не только компенсировать «то, что у нее забрали», но и даже зарезервировать больше средств на перспективу, заявил Бунич.

«Вообще мне непонятно, как можно говорить о дефолте. Естественно, это просто трюк. На мой взгляд, он им нужен затем, чтобы свалить все с больной головы на здоровую. Мне кажется, что им просто нужно провозгласить какой-то дефолт со стороны России, чтобы списать свои собственные трудности на это. Это повлечет шумиху на Западе...Они это сделают, потому что это нужно для своих собственных махинаций, фактически отвлекая внимание от собственных финансовых проблем», - сказал он.

Эксперт добавил, что страны Запада стремятся создать ощущение, что именно проблемы с российскими финансами повлекли за собой дальнейшие дефолты, которые, по словам экономиста, произойдут в Европе, Америке прежде всего по акциям, раздутым рынкам, которые не имеют под собой реальной стоимости.

Ранее Бунич заявил, что сложившаяся на рынке продовольствия ситуация открывает возможности перед отечественными производителями.