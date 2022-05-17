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Минэкономразвития РФ: спад ВВП в России замедлится до 0,7% в 2023 году

Андрей Неделя
21:56 17.05.2022
По словам представителя Минэкономразвития, ВВП в базовом варианте начнет медленно восстанавливаться, начиная с четвертого квартала 2022 года, однако в 2023 году спад продолжится.
Минэкономразвития РФ: спад ВВП в России замедлится до 0,7% в 2023 году
© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press
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Спад валового внутреннего продукта (ВВП) РФ составит 7,8% в 2022 году и замедлится до 0,7% в 2023 году. Об этом сообщил представитель Минэкономразвития.

По его словам, ВВП в базовом варианте начнет медленно восстанавливаться, начиная с четвертого квартала 2022 года, однако в 2023 году спад продолжится.

«России показала свою устойчивость, в том числе благодаря реализации плана первоочередных мер по поддержке экономики. Но, безусловно, главные сложности в экономике сохраняются - это разрывы логистических цепочек и необходимость перенастройки производства», - сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства.

В Минэкономразвития дополнили, что сложности в экономике также обусловлены существенным снижением инвестиционного импорта, в первую очередь машин и оборудования, а также комплектующих и другого.

При этом представитель министерства указал на то, что даже в краткосрочной перспективе уровень неопределенности крайне высок. Он зависит как от продолжения санкционного давления, так и от реализации уже принятых ограничений в отношении России.

Ранее в МИД РФ заключили, что попытки отторгнуть Россию от налаженных многолетних каналов международного сотрудничества лишь усугубляют экономический и продовольственный кризисы в мире.

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