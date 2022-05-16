МИД РФ: действия G7 в отношении РФ могут усугубить продовольственный кризис в мире

В МИДе ответили на заявление стран «большой семерки», в котором содержатся обвинения в адрес России в односторонних действиях по подрыву сельскохозяйственного потенциала Украины и ухудшении состояния глобальной продовольственной безопасности.

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В МИД РФ ответили на заявление стран G7, в котором содержатся обвинения в адрес России в односторонних действиях по подрыву сельскохозяйственного потенциала Украины и ухудшении состояния глобальной продовольственной безопасности.

В ведомстве отметили, что кризисные явления последних лет связаны, в первую очередь, с просчетами и накопленными системными ошибками в финансовой, торговой, энергетической и продовольственной политике коллективного Запада. Усугубила ситуацию пандемия коронавируса.

«Именно односторонние действия западных стран, в первую очередь, из «Группы семи» усугубили проблему разрыва логистических и финансовых цепочек поставок продовольствия на мировые рынки», - отмечается в сообщении.

В МИДе заключили, что попытки отторгнуть Россию от налаженных многолетних каналов международного сотрудничества лишь усугубляют экономический и продовольственный кризисы в мире.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что страны G7 признали успехи спецоперации ВС РФ на Украине. Именно так он расценил принятое лидерами стран «большой семерки» заявление о намерении «не допустить победы» России на Украине.