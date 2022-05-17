Путин обсудил экономическое сотрудничество с новым президентом ОАЭ

Российский лидер тепло поздравил собеседника с вступлением в должность правителя эмирата Абу-Даби и главы государства.

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Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с главой Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном. В беседе выражен настрой на развитие дружеских отношений двух государств.

В начале разговора, в дополнение к ранее направленной телеграмме российский лидер лично выразил новому президенту ОАЭ соболезнования в связи с кончиной его предшественника и брата Халифы Аль Нахайяна. Путин также тепло поздравил собеседника с вступлением в должность правителя эмирата Абу-Даби и избранием на пост президента.

«С удовлетворением отмечен достигнутый уровень стратегического партнерства двух стран и выражен обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие дружественных российско-эмиратских отношений. Особое внимание уделено вопросам взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах», - сообщили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, главы государств высказались за продолжение координации по актуальным вопросам международной повестки и условились поддерживать контакты на различных уровнях.

Предыдущий президент ОАЭ Халифа Аль Нахайян скончался 13 мая на 73-м году жизни. Он был старшим сыном основателя государства - Заида Аль Нахайяна. Мухаммед Аль Нахайян из-за болезни брата выполнял его обязанности главы государства с 2014 года.