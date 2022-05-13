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Умер президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян

Алексей Курильченко
14:10 13.05.2022
Последние годы жизни президента его обязанности выполнял наследный принц Мухаммед бен Зейд.
Умер президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян
© Фото: Xinhua, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Зейд Аль Нахайян скончался на 73-м году жизни после продолжительной болезни. Он был старшим сыном основателя государства - Зейда Аль Нахайяна.

«Министерство по делам президента выражает соболезнования народу ОАЭ, арабской и исламской нации и всему миру в связи с кончиной его высочества президента ОАЭ шейха Халифы бен Зейда Аль Нахайяна», - цитирует сообщение министерства агентство WAM.

Последние годы жизни президент не занимался государственными делами - его обязанности выполнял наследный принц Мухаммед бен Зейд. В связи с кончиной президента в ОАЭ объявлен 40-дневный траур - на это время будут приспущены государственные флаги, а все министерства, госучреждения и предприятия будут закрыты на три дня.

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