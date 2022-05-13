В стране и мире Умер президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян Алексей Курильченко Последние годы жизни президента его обязанности выполнял наследный принц Мухаммед бен Зейд. © Фото: Xinhua, ZUMAPRESS, Globallookpress Читайте нас на: Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Зейд Аль Нахайян скончался на 73-м году жизни после продолжительной болезни. Он был старшим сыном основателя государства - Зейда Аль Нахайяна. «Министерство по делам президента выражает соболезнования народу ОАЭ, арабской и исламской нации и всему миру в связи с кончиной его высочества президента ОАЭ шейха Халифы бен Зейда Аль Нахайяна», - цитирует сообщение министерства агентство WAM. Последние годы жизни президент не занимался государственными делами - его обязанности выполнял наследный принц Мухаммед бен Зейд. В связи с кончиной президента в ОАЭ объявлен 40-дневный траур - на это время будут приспущены государственные флаги, а все министерства, госучреждения и предприятия будут закрыты на три дня. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика