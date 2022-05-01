Экономист заявил, что распад еврозоны приведет к краху евро

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Евро стремительно ослабевает к рублю, это спровоцировано введением санкций: спрос на евро сильно упал при сохранении высокого уровня предложения от экспортеров. Об этом рассказал директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

«Если же смотреть глобально, крах евро возможен только при распаде еврозоны - когда рост инфляции в ЕС заставит страны вернуться к национальным валютам», - рассказал он.

Финансист отметил, что такие изменения имеют длительный процесс, так как выгода от зоны евро привлекательная для большинства стран ЕС, поэтому они не дадут возможность покинуть зону евро странам, которые от этого страдают.

Тузов указал, евро обеспечен, в основном, экономиками Германии и Франции, поэтому фактически только эти страны могут принять такое решение. Страны ЕС поменьше страдали бы от высоких ставок при использовании займов в национальных валютах, отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что для энергетического обеспечения Европы следующие полтора года станут сложным временем практически при любом развитии событий.