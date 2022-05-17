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Мантуров: первые товары параллельного импорта могут появиться в РФ через месяц

Андрей Неделя
18:51 17.05.2022
По словам чиновника, введение этого механизма поставок принималось на основе запросов бизнеса, чтобы не прерывать производственные циклы.
Мантуров: первые товары параллельного импорта могут появиться в РФ через месяц
© Фото: Unsplash
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Первые потребительские товары параллельного импорта могут появиться в РФ примерно через месяц. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Я не могу отвечать вам за конкретную номенклатуру, но, думаю, примерно через месяц», - передает слова министра РИА Новости.

По словам чиновника, введение этого механизма поставок принималось на основе запросов бизнеса, чтобы не прерывать производственные циклы.

Кроме того, он добавил, что сделка по передаче активов французского концерна Renault в государственную собственность России не является национализацией, потому что ее условия согласовала сама компания.

О переходе российских активов Renault в государственную собственность ранее сообщили в Минпромторге.

В результате сделок доля в «АвтоВАЗе» переходит под контроль ФГУП «НАМИ», завод «Рено Россия» - московскому правительству. Оставшиеся акции автоконцерна «АвтоВАЗ» сохранит Ростех.

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