Анна Кузнецова посетила Херсон и встретилась с местными властями

Вице-спикер Госдумы РФ обсудила социальные задачи с властями Херсона во время рабочего визита.

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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова прибыла с визитом в Херсон. Депутат встретилась с представителями городской администрации, побывала в областных доме малютки и детской больнице, а также возложила цветы к Вечному огню и памятнику Григорию Потемкину-Таврическому.

Вице-спикер рекомендовала администрации сосредоточиться на социальной сфере, занявшись вопросами, которые касаются жизней детей, семей, пожилых граждан.

«Нужно чтобы было понятно, что мы рядом и услышим каждую задачу», - заметила Кузнецова.

Она также отметила, что важно организовать регулярные стабильные поставки продовольствия и предметов первой необходимости в Херсонскую область. Причем этот процесс не должен требовать лишних этапов согласования.

Внимание стоит уделить медицинской сфере. Россия, в свою очередь, готова предоставить всевозможную помощь в данном направлении, в том числе - помощь нуждающимся в лечении детям. Также российская сторона намерена участвовать в содержании детей, оставшихся без попечения родителей.

В целом, по мнению российского депутата, следует наладить систему обеспечения социальных нужд населения и назначить ответственных лиц.