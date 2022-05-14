Анна Кузнецова посетила Херсон и встретилась с местными властями
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова прибыла с визитом в Херсон. Депутат встретилась с представителями городской администрации, побывала в областных доме малютки и детской больнице, а также возложила цветы к Вечному огню и памятнику Григорию Потемкину-Таврическому.
Вице-спикер рекомендовала администрации сосредоточиться на социальной сфере, занявшись вопросами, которые касаются жизней детей, семей, пожилых граждан.
«Нужно чтобы было понятно, что мы рядом и услышим каждую задачу», - заметила Кузнецова.
Она также отметила, что важно организовать регулярные стабильные поставки продовольствия и предметов первой необходимости в Херсонскую область. Причем этот процесс не должен требовать лишних этапов согласования.
Внимание стоит уделить медицинской сфере. Россия, в свою очередь, готова предоставить всевозможную помощь в данном направлении, в том числе - помощь нуждающимся в лечении детям. Также российская сторона намерена участвовать в содержании детей, оставшихся без попечения родителей.
В целом, по мнению российского депутата, следует наладить систему обеспечения социальных нужд населения и назначить ответственных лиц.