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Мать юноши, развернувшего флаг России у памятника в Риге, раскрыла подробности его задержания

Андрей Неделя
17:28 17.05.2022
По словам Светланы, 11 мая служба безопасности Латвии провела допрос, а на следующий день судья вынес решение об аресте Александра на два месяца.
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: Дмитрий Март Life, YouTube
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Мать арестованного гражданина Латвии Александра Дубьяго поделилась подробностями о том, что происходит сейчас с ее сыном, который 10 мая во время возложения цветов к монументу Освободителям развернул российский флаг. По словам Светланы, 12 мая судья вынес решение об аресте Александра на два месяца.

«11 числа Служба безопасности Латвии провела допрос, затем 12 числа судья вынес решение об аресте на два месяца. После ареста он был сутки в изоляторе временного содержания, а 13 числа его перевели в Рижскую центральную тюрьму», - рассказала она.

Сегодня Александр запросил официальный звонок маме. Как сообщает Светлана, возможно, в ближайшее время ей разрешат свидания с сыном.

Отмечается, что юношу обвиняют по статье «Оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений».

Российское посольство заявило, что окажет помощь Александру Дубьяго.

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