В Риге арестовали молодого человека, который развернул флаг РФ у памятника Освободителям

Отмечается, что Александр Дубьяго находится в Рижской центральной тюрьме, а его дело ведет Служба государственной безопасности.

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В Риге арестован гражданин Латвии Александр Дубьяго, который 10 мая во время возложения цветов к монументу Освободителям развернул российский флаг.

Отмечается, что молодой человек находится в Рижской центральной тюрьме, а его дело ведет Служба государственной безопасности. Юношу обвиняют по статье «Оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений».

Российское посольство заявило, что окажет помощь Александру Дубьяго.

Ранее мать молодого человека рассказала «Звезде», что поступок сына не был провокацией - Александра многое связывает с Россией, и он хотел напомнить латвийцам о дружбе между двумя народами.