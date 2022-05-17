В Риге арестовали молодого человека, который развернул флаг РФ у памятника Освободителям
Отмечается, что Александр Дубьяго находится в Рижской центральной тюрьме, а его дело ведет Служба государственной безопасности.
© Фото: Дмитрий Март Life, YouTube
В Риге арестован гражданин Латвии Александр Дубьяго, который 10 мая во время возложения цветов к монументу Освободителям развернул российский флаг.
Отмечается, что молодой человек находится в Рижской центральной тюрьме, а его дело ведет Служба государственной безопасности. Юношу обвиняют по статье «Оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений».
Российское посольство заявило, что окажет помощь Александру Дубьяго.
Ранее мать молодого человека рассказала «Звезде», что поступок сына не был провокацией - Александра многое связывает с Россией, и он хотел напомнить латвийцам о дружбе между двумя народами.