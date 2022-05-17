Британец рассказал, как обманом вербуют в иностранный легион Украины

Мужчина оказался на передовой и решил сдаться в плен, когда получил ранение.

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Иностранным наемникам на Украине лгали для того, чтобы завербовать их и «заманить» в эту страну. Об этом в интервью с RT рассказал наемник из Великобритании по имени Эндрю.

По словам мужчины, он служил в украинском иностранном легионе и оказался на передовой. Когда ночью по позиции наемников открыли артиллерийский огонь, британец получил ранение, после чего решил сдаться в плен.

«Туда активно вербовали на самые разные роли. Врали для того, чтобы вербовать», - рассказал он.

Наемник отметил, что вербовщики спрашивали, что человек умеет делать, а затем говорили, что такая позиция у них есть.

«А потом не успел оглянуться - и ты уже оказался в ситуации, в которой совершенно не хочешь находиться», - объяснил британец.

Эндрю добавил, что все истории о том, как люди приезжают на Украину «помогать», преследуют цель «заманить» в эту страну. Наемник также считает, что СМИ, которые он смотрел, в основном BBC News, были манипулятивными, а многие приводившиеся рассказы британец теперь называет ложью.

«Картина (реальная. - Прим. ред.) очень отличается от той, которую рисуют СМИ на Западе», - подчеркнул британец.

В интервью RT он также рассказал об обстановке на окраинах Бучи после ухода оттуда российских войск. Город показался ему «нетронутым», отметил Эндрю.