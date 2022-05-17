МЧС сообщило, что все природные пожары в Курганской области ликвидированы

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Все природные пожары в Курганской области ликвидированы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Горели территории в Кетовском и Юргамышском муниципальных округах.

«Напомним, что борьба с крупными природными и ландшафтными пожарами в Курганской области велась более двух недель. Общая группировка сил и средств, задействованная в борьбе с природными пожарами и защиты населенных пунктов, достигала около 1400 человек и 200 единиц техники», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря своевременному и эффективному применению авиации МЧС России, действиям пожарно-спасательных подразделений и межрегиональной группировки от огненной стихии удалось отвоевать 34 населенных пункта, 36 социально значимых объектов и объектов экономики, 6300 жилых домов с населением более 25 000 человек.

В связи с ликвидацией пожаров в места постоянной дислокации убыла аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской, Челябинской и Тюменской областям, а также группировка от Уральского учебно-спасательного центра МЧС России. Всего в тушении пожаров на данных участках были задействованы 106 человек.

Ранее ФБУ «Авиалесоохрана» сообщило, что за сутки в различных регионах России удалось потушить сто двадцать природных пожаров.