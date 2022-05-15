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Британцев предупредили о грядущем росте цен на еду

Марина Крижановская
03:52 15.05.2022
Отмечается, что британцам впредь не стоит рассчитывать на защиту потребителей со стороны супермаркетов от возрастающих цен благодаря их увеличившимся доходам.
Британцев предупредили о грядущем росте цен на еду
© Фото: pixabay.com
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В Великобритании сообщили, что население должно быть готовым к увеличению цен на еду в долгосрочной перспективе. Об этом заявил бывший топ-менеджер торговой сети Sainsbury's Джастин Кинг.

Он отметил, что, хотя цифры основных доходов и велики, однако прибыль супермаркетов составляет порядка 3%.

«Но маржа в супермаркетах составляет около 3%. Таким образом, даже если бы супермаркеты вообще не получали прибыли, они не смогли бы серьезно повлиять на инфляцию издержек, которая проходит через систему», - сообщает его слова британское издание The Guardian.

Также порядка 88% людей среди опрошенных подтвердили, что их расходы за последний месяц увеличились. Это констатировали девять из 10 человек, опрошенных в Соединенном Королевстве.

Джастин Кинг добавил, что не стоит рассчитывать на защиту потребителей со стороны супермаркетов от возрастающих цен благодаря их увеличившимся доходам.

По словам бывшего топ-менеджера, покупателям предстоит сделать трудный выбор при трате своих денег. Кинг указал, что особенно на рост цен в магазинах повлияла стремительная инфляция на фоне кризиса вокруг Украины.

Ранее сообщалось, что, согласно результатам опубликованного газетой Express опроса, более двух третей британцев (67 процентов) испытывают сложности с оплатой счетов за отопление и электроэнергию на фоне энергетического кризиса, который усугубился после введения санкций против России.

Вместе с тем, более половины британцев также не удовлетворены предложенной Минфином страны антикризисной программой.

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