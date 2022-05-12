В Риге арестован парень, подошедший к памятнику Освободителям с флагом России

Мать юноши сообщила, что к ней домой приехали с обысками силовики.

© Видео: Дмитрий Март Life, YouTube © Фото: Дмитрий Март Life, YouTube

В Риге арестовали парня по имени Александр, который 10 мая подошел к памятнику Освободителям с российским флагом. Об этом сообщила мать юноши, также она отметила, что к ней домой приехали с обыском силовики.

Видео с места событий 10 мая опубликовали пользователи YouTube. Судя по ролику, юношу массово поддерживали окружающие.

Напомним, депутаты латвийского сейма в срочном порядке одобрили законопроект, который приостанавливает действие соглашения с Россией об охране памятников советским воинам. Таким образом правительство страны избавилось от юридического препятствия, которое мешало снести памятник Освободителям в Риге.