Армия Авиапушка и бомбы: вертолетчики Северного флота отработали поражение целей в Белом море Летно-тактические учения отдельного корабельного вертолетного противолодочного полка Северного флота прошли на полигоне Лумбовский на побережье Кольского полуострова, в акватории Белого моря. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Экипажи палубных вертолетов Ка-27 и Ка-29 Северного флота отработали стрельбу и бомбометание по морским целям. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота. Летно-тактические учения отдельного корабельного вертолетного противолодочного полка прошли на полигоне Лумбовский на побережье Кольского полуострова, в акватории Белого моря. «В полетах на полигон приняли участие несколько вертолетных экипажей штурмового корабельного вертолета Ка-29 и противолодочного Ка-27. Экипаж штурмового вертолета отработал стрельбу ракетами и авиационной пушкой по надводной цели, имитирующей надводный корабль противника», - говорится в сообщении. Тем временем экипаж противолодочного вертолета выполнил бомбометание по району нахождения условной подлодки противника. Было отмечено успешное поражение целей. Кроме этого, экипажи вертолетов отработали дозаправку на полигоне и полеты над безориентирной местностью. Ранее Минобороны России публиковало кадры боевой работы зенитных ракетных комплексов «Тор» в ходе спецоперации по защите Донбасса. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика