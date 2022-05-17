Авиапушка и бомбы: вертолетчики Северного флота отработали поражение целей в Белом море
Экипажи палубных вертолетов Ка-27 и Ка-29 Северного флота отработали стрельбу и бомбометание по морским целям. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.
Летно-тактические учения отдельного корабельного вертолетного противолодочного полка прошли на полигоне Лумбовский на побережье Кольского полуострова, в акватории Белого моря.
«В полетах на полигон приняли участие несколько вертолетных экипажей штурмового корабельного вертолета Ка-29 и противолодочного Ка-27. Экипаж штурмового вертолета отработал стрельбу ракетами и авиационной пушкой по надводной цели, имитирующей надводный корабль противника», - говорится в сообщении.
Тем временем экипаж противолодочного вертолета выполнил бомбометание по району нахождения условной подлодки противника. Было отмечено успешное поражение целей.
Кроме этого, экипажи вертолетов отработали дозаправку на полигоне и полеты над безориентирной местностью.
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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов