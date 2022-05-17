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Авиапушка и бомбы: вертолетчики Северного флота отработали поражение целей в Белом море

15:19 17.05.2022
Летно-тактические учения отдельного корабельного вертолетного противолодочного полка Северного флота прошли на полигоне Лумбовский на побережье Кольского полуострова, в акватории Белого моря.  
Авиапушка и бомбы: вертолетчики Северного флота отработали поражение целей в Белом море
© Фото: Минобороны России
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Экипажи палубных вертолетов Ка-27 и Ка-29 Северного флота отработали стрельбу и бомбометание по морским целям. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота. 

Летно-тактические учения отдельного корабельного вертолетного противолодочного полка прошли на полигоне Лумбовский на побережье Кольского полуострова, в акватории Белого моря.  

«В полетах на полигон приняли участие несколько вертолетных экипажей штурмового корабельного вертолета Ка-29 и противолодочного Ка-27. Экипаж штурмового вертолета отработал стрельбу ракетами и авиационной пушкой по надводной цели, имитирующей надводный корабль противника», - говорится в сообщении.

Тем временем экипаж противолодочного вертолета выполнил бомбометание по району нахождения условной подлодки противника. Было отмечено успешное поражение целей. 

Кроме этого, экипажи вертолетов отработали дозаправку на полигоне и полеты над безориентирной местностью.

Ранее Минобороны России публиковало кадры боевой работы зенитных ракетных комплексов «Тор» в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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