Командующий войсками ЦВО вручил награды отличившимся в ходе спецоперации на Украине бойцам

Командующий войсками округа поблагодарил военнослужащих за результативность боевой работы и огромный вклад в успешное решение задач.

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Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество в ходе специальной военной операции на Украине.

Государственные награды были вручены офицерам и сержантам, которые непрерывно несут боевое дежурство и выполняют свой воинский долг в ходе спецоперации. Заслуженные награды получили военнослужащие войск ПВО, артиллеристы и мотострелки. Обращаясь к ним, командующий войсками поблагодарил их за результативность боевой работы и огромный вклад в успешное решение задач.

«Для меня огромная честь поздравлять с государственными наградами тех, кто их заслужил. Хочу сказать слова большой благодарности за ваш боевой, ратный, тяжелый труд, который каждую минуту в круглосуточном режиме приближает нашу общую победу», - отметил генерал-полковник Александр Лапин.

Среди наград, которые вручили военнослужащим - орден «За военные заслуги», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами, Суворова и Жукова.

Накануне командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев вручил государственные награды военнослужащим-участникам специальной военной операции на Украине. Все они проявили героизм и личное мужество при исполнении боевых задач и воинского долга.

Специальная военная операция на территории Украины проводится силами Вооруженных Сил Российской Федерации с 24 февраля. Как отметил президент Владимир Путин, Москва не стремится оккупировать Украину или ее отдельные территории. Главная цель мероприятий - демилитаризация, денацификация страны и защита ее мирного населения.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.