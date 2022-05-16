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«Победа любит храбрых»: командующий ЗВО наградил отличившихся на Украине бойцов

05:28 16.05.2022
Командующий пожелал военнослужащим вернуться домой здоровыми, бодрыми и с чувством выполненного долга.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) вручил государственные награды военнослужащим-участникам специальной военной операции на Украине. Все они проявили героизм и личное мужество при исполнении боевых задач и воинского долга.

Ордена и медали получили спецназовцы, военные медики, артиллеристы, летчики и тыловики. Обращаясь к ним с речью, командующий поблагодарил военнослужащих за доблесть и верность долгу.

«Наше дело правое. Мы боремся за свободу. Мы боремся за искоренение нацизма, национализма и всех их проявлений. Вы сейчас имеете громаднейшей опыт. Я прошу вас передать свой опыт и поддержать тех, кто выполняет с вами плечом к плечу задачи. Благодарю всех за службу. Победа любит храбрых. Поэтому - вперед. Дай Бог всем здоровья, удачи во всех наших военных делах. И всем вернуться домой здоровыми, бодрыми, веселыми, обнять своих родных и близких с чувством выполненного долга. Защитили свободу, людей защитили в первую очередь, детей, женщин защитили от этой нечисти», - сказал генерал-полковник Александр Журавлев, обращаясь к военнослужащим.

Ранее начальник штаба Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Сергей Кузовлев вручил награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Военнослужащим вручили ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством», Жукова, «За отвагу», «За воинскую доблесть».

Специальная военная операция на территории Украины проводится силами Вооруженных Сил Российской Федерации с 24 февраля. Как отметил президент Владимир Путин, Москва не стремится оккупировать Украину или ее отдельные территории. Главная цель мероприятий - демилитаризация, денацификация страны и защита ее мирного населения.

Материал подготовил: Ян Брацкий

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