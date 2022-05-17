Песков: Россия пыталась докричаться до Запада, но ее не слушали

Москва неоднократно приглашала договариваться западные страны о новых принципах безопасности в Европе, которые позволили бы существовать странам континента в мире, подчеркнул представитель Кремля.

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Москва пыталась докричаться до Запада и договориться о принципах безопасности, но ее не слушали. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе выступления на федеральном просветительском марафоне «Новые горизонты».

«Мы пытались докричаться до коллективного Запада. Мы говорили, что нам не нравится, когда ваши ракеты и пушки подступают ближе к нашим границам, нам не нравится, когда вы расширяете НАТО. Мы чувствуем опасность от этого», - сказал представитель Кремля.

Москва неоднократно приглашала договариваться западные страны о новых принципах безопасности в Европе, которые позволили бы существовать странам континента в мире, подчеркнул Песков.

«Нас не очень слушали, потому что в мире очень сильная конкуренция. В целом вот этот самый коллективный Запад устроен в виде пирамиды. На верхушке пирамиды находятся Соединенные Штаты Америки... центр принятия решений находится именно там», - добавил он.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва не оставит без ответа все хамские и находящиеся вне закона шаги западных стран.