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Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация вокруг Украины связана с политикой Запада, поощрявшего неофашизм.

«Все, что происходит сегодня, в том числе и, к огромному нашему сожалению, вокруг Украины, связано с непродуманной политикой так называемого коллективного Запада», - сказал Путин на совещании по вопросам развития отечественной нефтяной отрасли.

Президент отметил, что страны Запада десятилетиями игнорировали законные озабоченности России в сфере обеспечения безопасности.

Они поощряли националистические и неофашистские элементы в киевском руководстве, а также пренебрежительно относились к проблемам, складывающимся на юго-востоке Украины. Тем самым, по словам Путина, в течение восьми лет Запад способствовал продолжению боевых действий, начатых киевским режимом.

Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении украинских резервов в учебных центрах высокоточными ракетами.