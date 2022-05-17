Лавров заявил, что Россия не останется без интернета

Россия уже долгие годы вместе с целой группой стран выступает за то, чтобы начать разговор о мировой демократизации управления интернетом.

© Фото: Unsplash

Глава МИД России Сергей Лавров заверил, что Россия не останется без интернета. Об этом министр сказал в ходе выступления на федеральном просветительском марафоне «Новые горизонты».

«Я вас уверяю, что эти задачи, которые сейчас четко сформулировал президент РФ Владимир Путин, они будут выполнены. В том числе не останетесь вы без интернета, и я вместе с вами», - заявил он.

Также министр иностранных дел отметил, что российская молодежь в вопросах, связанных с использованием интернета и других современных технологий, обеспечат России передовые позиции во всех этих процессах. Сергей Лавров указал на то, что РФ уже много лет активно выступает за проведение мировой демократизации управления интернетом.

Ранее глава Минцифры заявил, что Россия не собирается закрывать YouTube. По словам министра, в этом вопросе необходимо учитывать мнение пользователей.