В Мытищах два человека пострадали при взрыве выстрела от гранатомета в автомобиле

По данным СМИ, гранатомет, снаряд от которого взорвался в машине в Подмосковье, привез с Украины мужчина, который занимался гумпомощью.

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Выстрел к ручному противотанковому гранатомету взорвался в легковушке в подмосковных Мытищах, в результате ЧП были ранены два человека, их доставили в медучреждение, передает ТАСС, ссылаясь источник в экстренных службах.

«В багажнике автомобиля Kia Sportage по улице Крупской в районе дома 11а взорвался выстрел к ручному противотанковому гранатомету, в результате чего пострадали два человека, которые проходили рядом с машиной», - говорится в сообщении.

Кроме того, источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что гранатомет, снаряд от которого взорвался в автомобиле, привез с Украины мужчина, который занимался гумпомощью.

В настоящий момент выясняются обстоятельства ЧП, устанавливается полная картина произошедшего. В распоряжении «Звезды» оказались кадры с места взрыва, на данный момент правоохранители оцепили территорию.