СМИ узнали состав «тайной помощи» Киеву от США на $200 миллионов

Официальный Вашингтон в рамках оказания «тайной помощи» Киеву намерен передать украинским властям радарную систему и морское оборудование на сумму 200 миллионов долларов. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на официальных лиц в США и на Украине. Когда начнутся поставки издание не уточнило.

Ранее телеканал CNN заявил, что в минувшем декабре Белый дом тайно одобрил выделение Киеву дополнительной помощи на сумму в 200 миллионов долларов. По данным телеканала, решение было принято за несколько недель до состоявшихся в Женеве переговоров по стратегической безопасности между Россией и США.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация продолжит оказывать украинскому государству поддержку, учитывая тот факт, что Украина не является союзником и членом альянса.