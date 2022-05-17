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Стрельба залпом: кадры запуска «Калибров» с фрегата ЧФ по военной инфраструктуре Украины

12:53 17.05.2022
В сообщении от МО РФ говорится, что удар высокоточными ракетами был нанесен экипажем одного из фрегатов ЧФ. Залповый пуск «Калибров» осуществлялся из акватории Черного моря. Ракеты отправились в сторону назначенных наземных целей. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Вооруженные силы России нанесли удар ракетами «Калибр» по военной инфраструктуре Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

В сообщении говорится, что удар высокоточными ракетами был нанесен экипажем одного из фрегатов ЧФ. Залповый пуск «Калибров» осуществлялся из акватории Черного моря. Ракеты отправились в сторону назначенных наземных целей. 

Ранее в Минобороны России сообщали об уничтожении «Калибрами» украинских военных резервов в учебных центрах Черниговской и Сумской областей. 

Были озвучены и потери военной техники Украины - так, за все время специальной военной операции она потеряла 3 134 танка и других боевых бронированных машин. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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