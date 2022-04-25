Один человек погиб при аварии на шахте в Кемеровской области
С места аварии эвакуированы более 200 человек.
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На водоотливе шахты «Ерунаковская-8» в Кемеровской области произошла авария. На данный момент проведена эвакуация горняков. Как сообщили в МЧС, один человек погиб.
«На момент аварии в шахте находилось 211 человек. Из них на аварийном участке находилось 11 человек - 10 самостоятельно вышли, один погиб», - сообщили «Звезде» в МЧС РФ.
Ранее на Гайском горно-обогатительном комбинате в Оренбургской области произошел взрыв. Сообщается о трех погибших.