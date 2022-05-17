Ракетные войска и артиллерия выполнили еще 248 огневых задач в ходе спецоперации
В Минобороны России рассказали о работе ракетных войск и артиллерии ВС РФ в ходе специальной военной операции на Украине. Это сделал официальный представитель оборонного ведомства России Игорь Конашенков.
«Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 224 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 12 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях, четыре батареи РСЗО БМ-21 "Град" и две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей», - заметил Конашенков.
Также Конашенков сообщил об уничтожении украинских резервистов и партий иностранной военной техники и вооружения в Львовской области ракетами «Калибр».
Кроме этого, Игорь Конашенков назвал количество сдавшихся в плен украинских боевиков с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов