Украинская армия в августе 2014 года нанесла массированный артиллерийский удар по мирным районам города.

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Август 2014 года жители Донецка называют кровавым. Вооруженные силы Украины тогда нанесли массированный удар по мирному городу. Украинская армия применяла тяжелую артиллерию.

Согласно сводкам - обстрелы шли каждый час, день за днем. Открывая огонь по жилым кварталам, ВСУ использовали реактивные системы залпового огня «Смерч», «Град» и «Ураган». В районах, которые подверглись артиллерийским ударам, не было военной инфраструктуры. Целями ВСУ были жилые дома, медицинские учреждения и торговые павильоны. Многих мирных жителей обстрелы застали вне укрытий, на улице.

Мы продолжим собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов. Они должны ответить перед военным трибуналом.