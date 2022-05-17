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Техник расчета «Орлан-10» рассказал об ударных возможностях беспилотника

11:12 17.05.2022
Беспилотный летательный аппарат получил четыре подвесных осколочно-фугасных боеприпаса.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Техник расчета БЛА «Орлан-10» Сергей рассказал о специфике своей службы и о том, как беспилотник производит разведывательные полеты в ходе спецоперации на Украине. Военнослужащий также поведал об ударных возможностях летательного аппарата, который «Орлан» получил благодаря оснащению четырьмя осколочно-фугасными боеприпасами.

«Обеспечиваю взлеты и посадки беспилотников. На БЛА "Орлан-10" на центроплане с двух сторон крепится два контейнера. В каждом контейнере два фугасных заряда», - поделился Сергей.

Российский военнослужащий отметил, что беспилотники  «Орлан-10» выполняют полеты в круглосуточном режиме.

«Боевой БЛА "Орлан-10" вылетает, когда есть координаты нахождения противника. Нашими задачами являются обнаружение противника, корректировка огня, обеспечение связи, а также поражение точечных целей с ударного беспилотника», - добавил Сергей.

Ранее Минобороны России показало кадры применения ударного «Орлана» в ходе спецоперации на Украине. На видео сняли поражение позиций противника.

Как уже было сказано выше, российский беспилотник теперь может не только вести наблюдение и разведку, но и наносить удары , поскольку в его арсенале имеется четыре подвесных осколочно-фугасных боеприпаса. Радиус поражения каждого из них составляет десять метров. Боеприпасы способны поражать автомобильную технику, минометы и живую силу противника.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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