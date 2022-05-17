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«Потомки древних укров»: эксперт рассказал о безумных идеях украинских националистов

Андрей Аркадьев
13:04 17.05.2022
Противостояние России с Украиной преподносится так, что русские и украинцы всегда были врагами, считает специалист.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Еще в конце позапрошлого века параллельно с сепаратистским движением стали расходиться утверждения, что украинская нация - одна из древнейших. Отдельное место выделялось особому историческому происхождению украинцев, считает заместитель директора по развитию внешних коммуникаций Государственного центрального музея современной истории России Никита Аникин.

«Уже тогда появлялись идеи, что украинцы - потомки кочевой орды, древних укров, покорившие живших славян. Идея господства и доминирования украинской нации - она ключевая. А все остальные непонятно кто», - рассказал он «Звезде».

По мнению Аникина, попытки представить Украину как древнейшую страну, украинцев - как древнейшую цивилизацию, а продвижение идеи исключительности украинской нации проводится с целью убедить население Украины в том, что украинцы и русские - разные народы, между которыми издревле и по сей день ведется непримиримая борьба.

Сотрудник музея отметил, что сейчас национальные герои на Украине - это коллаборационисты и националисты, которые во время Второй мировой сотрудничали с нацистской Германией.

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