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«Якобы на исторической основе»: эксперт рассказал, как формировался украинский национализм

Андрей Аркадьев
Алексей Алексеев
17:32 16.05.2022
По словам специалиста, национальные герои на Украине - это украинские коллаборационисты, националисты, которое во время Второй мировой запятнали себя сотрудничеством с нацисткой Германией.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Заместитель директора по развитию внешних коммуникаций Государственного центрального музея современной истории России Никита Аникин рассказал «Звезде», как формировалось на Украине национальное самосознание и в чем особенность идеологии украинского идеализма.

«Идеология вообще в целом украинского идеализма имеет опосредованное отношение к истории. Это сочетание таких исторических факторов, как голод в 1930-е годы, который затронул и Украину, но все это преподносится как геноцид украинцев. Не смотря на то, что это было многонациональное советское государство, общая трагедия, преподносится вот таким образом. Сочетания якобы исторически обоснованные, но в реальности нет, противостояние России с Украиной, так преподносится, что Россия и Украина всегда были врагами», - сказал он.

Аникин также указал на интерес на Украине к неоязыческой идеологии, культ язычества и неонацизма. Он констатировал, что национальные герои на Украине - это украинские коллаборационисты, националисты, которое во время Второй мировой запятнали себя сотрудничеством с нацисткой Германией.

«Это и члены батальонов, бандеровцы, они известны зверством по отношению к мирному населению, уничтожением русских, евреев, поляков в 1943 году. Это все дело рук тех самых национальных героев. И сейчас они преподносятся, как борцы за независимость Украины, якобы против двух тоталитарных государств, СССР и Германия. Это сторонники Бандеры, была организация Мельника. Но обобщенно это бандеровцы, украинские националисты 1940-х годов», - добавил Аникин.

Эксперт отметил, что украинские националисты идеологически мотивированы. Об этом в частности говорят материалы, которые собраны в Мариуполе. По мнению Аникина, население Украины постоянно «накачивают» псевдоисторической основой, воспитывают ненависть к русским, русскоязычному населению Донбасса.

«Это широко распространенная идеология. Попадались комиксы, где ДНР называлась дырой. То есть сознательное расчеловечивание собственных соотечественников, они же считают это частью Украины. Идеология выстроена так, что это не вполне люди, и соответственно с ними можно творить что угодно», - отметил он.

Аникин рассказал, что на Украине распространяется огромное количество агитационных материалов, качественно изданных буклетов, которые финансировались через различные фонды.

«Националисты создавали спрос, но на территориях, которые Украина контролировала, в Мариуполь и т. д. Это завозилось туда массово. Местные коллеги мужественно, сотрудники музеев, библиотек, просто прятали это подальше. Цель была - местная молодежь, ее сознание изменить», - сказал он.

Аникин рассказал и о проблеме формирования исторического самосознания на Украине.

«Есть отдельная академическая наука на Украине, там есть люди, сохраняющие исторический подход. Это попытка удревнения истории, то есть максимальное создание такого образа древнейшей в мире страны. Отсюда и интерес к культуре, и попытки представить Украину, как древнейшую страну, украинцев как древнейшую цивилизацию. Понятно, что это не научные издания. Хотя в последние годы это все стало перемешиваться. Все время сравнение с Россией, что Украина древняя, часть европейской цивилизации, а Россия украла какие-то достижения, что древнюю Русь присвоила», - сказал он.

По словам Аникина, идеология господства и доминирования украинской нации формировалась давно, еще в конце 19 века, параллельно с сепаратистским движением.

«Уже тогда появлялись идеи, что украинцы - потомки кочевой орды, древних укров, покорившие живших славян. Идея господства и доминирования украинской нации, она ключевая. А все остальные непонятно кто», - сказал он.

Кроме того, националисты культивируют грубую силу через литературу, которая массово завозится в школу.

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