Ремонтные подразделения ВС РФ оборудовали пункт восстановления боевых машин в Херсонской области

Военнослужащие ремонтных подразделений работают круглосуточно, чтобы как можно скорее вернуть боевую технику на передовые позиции.

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Ремонтные подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации оборудовали масштабный пункт ремонта и восстановления поврежденных машин в Херсонской области. Уникальность данного пункта в том, что в полевых условиях российские военнослужащие развернули мастерские, позволяющие проводить любые виды ремонтных работ техники всех типов, причем без ее эвакуации в пункт постоянной дислокации.

«Сборный пункт поврежденных машин предназначен для восстановления и ремонта неисправной техники в кратчайшие сроки. Мощностей здесь предостаточно. Работа ремонтных подразделений не менее важна, чем танкистов или авиации. Мы выполним все задачи общими усилиями», - рассказал офицер ВС РФ Алексей.

Военнослужащие ремонтных подразделений проводят регламентные работы по восстановлению колесной и гусеничной техники круглосуточно - в три смены. Благодаря высокой квалификации специалистов даже на самые трудоемкие работы у российских военнослужащих уходит не более суток.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.