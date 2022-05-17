По словам Дмитрия Пескова, Россия в данный момент переживает своеобразный «идеальный шторм» и «момент истины».

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В Кремле заявили об уверенности в победе на Украине. Об этом на просветительском марафоне «Новые горизонты» сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Из Украины, как сказал наш президент, стали создавать "антироссию" - такое средоточие ненависти к нашей стране. В результате этого, а также по другим причинам началась специальная военная операция», - заметил Песков.

По словам Дмитрия Пескова, Россия в данный момент переживает своеобразный «идеальный шторм» и «момент истины». Результатом, как подчеркнул Песков, должно быть обеспечение и защита интересов страны. Он отметил, что в итоге народ должен жить лучше, комфортнее, стабильнее и защищеннее.

«Мы уверены, что все будет хорошо, что мы победим и добьемся всех целей. Наш президент знает, куда ведет нашу страну, мы видим, какой уровень поддержки у президента - его поддерживает вся страна. И мы добьемся своего», - сказал Песков.

Также пресс-секретарь президента РФ заявил, что Россия пыталась «докричаться» до Запада в вопросах безопасности, но ее не слушали.

Кроме этого, Песков рассказал о присутствии на Украине «армии PR-компаний», создающей потоки лжи.