В Шотландии заявили о планах вступить в НАТО после обретения независимости

Стерджен выразила уверенность, что в сочетании с прочными отношениями с Великобританией членство в НАТО станет краеугольным камнем политики безопасности независимой Шотландии.

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Шотландия после обретения независимости должна вступить в Североатлантический альянс для того, чтобы обеспечить безопасность на фоне ситуации на Украине. С таким заявлением выступила первый министр британского региона Никола Стерджен.

«События последних трех месяцев укрепили мою уверенность в том, что такая позиция абсолютно правильна. Я твердо убеждена, что в сочетании с прочными отношениями с Великобританией членство в ЕС и НАТО станет краеугольным камнем политики безопасности независимой Шотландии», - приводит ее слова Times.

Стерджен обратила внимание, что у Шотландии, по ее словам, стратегическое положение на северной окраине Европы, и значение региона увеличивается на фоне активности российских подлодок в Северной Атлантике.

Шотландское правительство в этом году начнет готовиться ко второму референдуму по вопросу о независимости региона. Напомним, что впервые такой референдум состоялся в 2014 году. Тогда более половины его участников высказались за то, чтобы сохранить союз между Британией и Шотландией.

Ранее член Комитета Государственной думы по обороне генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев рассказал в эфире передачи «Между тем» на телеканале «Звезда», какими будут последствия вступления в НАТО Финляндии и Швеции, а также к чему приведет потеря безъядерного статуса Балтики.