Воробьев выступил с инициативой в отношении неиспользуемого имущества Московской области

Глава Подмосковья особо отметил, что новая экономика области нацелена на привлечение инвесторов, развитие импортозамещения и поддержку малого и среднего бизнеса.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил вовлечь в оборот неиспользуемое в регионе имущество. С такой инициативой он выступил в ходе совещания с зампредами правительства. По его словам, это важно для поддержки экономики Подмосковья.

«Еще одна важная деталь в части поддержки экономики - неиспользуемое имущество. Это объекты или земля, которые находятся в федеральной, региональной или муниципальной собственности и которые мы должны активно вовлекать в оборот», - приводит «360» слова главы региона.

В ходе совещания, Воробьев поставил перед министром имущественных отношений Подмосковья Натальей Адигамовой задачу подготовить соответствующий доклад по платформе, которая позволит всем предпринимателям иметь сведения о подобных активах.