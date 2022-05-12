Губернатор Воробьев рассказал о новом плане для экономики Подмосковья

Так, одно из направлений - льготная выдача земли под проекты по импортозамещению. Сообщается, что 120 проектов уже работает в регионе.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о переходе экономики Подмосковья на новый этап. Он сообщил, что властями разработан и принят новый план из семи основных направлений.

Губернатор пояснил, что текущие экономические условия, в которых оказалась Россия, не оставили иного выбора. Он добавил, что новый план повлияет и на жизни семей, и на муниципалитеты, и на региональный и муниципальный бюджеты.

«Мы все прекрасно видим, в каких условиях оказалась Россия, под каким давлением. В связи с этим мы разработали и приняли план новой экономики Подмосковья. Он состоит из семи основных магистралей, пунктов. Все они сказываются и на жизни каждой семьи, и на самочувствии каждого муниципалитета, и на возможностях, которые от этого имеют региональный и муниципальный бюджеты», - приводит его слова издание «360».

Одним из направлений стала льготная выдача земли под проекты по импортозамещению. Сообщается, что 120 проектов уже работает в регионе.

«У нас льготная выдача земли за один рубль под такие проекты. Инвестиции составят 104 миллиарда рублей и позволят создать дополнительно 14 тысяч рабочих мест. Уже выдано 75 миллиардов рублей по 32 заявкам. На этой и следующей неделях будет постановление правительства, которое предполагает в случае снижения ключевой ставки снижение стоимости денег для предприятий, о которых мы говорим», - добавил Андрей Воробьев.

Губернатор рассказал, что на удаленных территориях в одиннадцати городских округах введут нулевую ставку по налогу на прибыль. Сообщается, что такой шаг позволит создать 50 тысяч рабочих мест на этих территориях.

Помимо прочего, как сообщил губернатор Воробьев, для предприятий, занятых в области сельского хозяйства, фармакологии, транспорта, туризма и гостиничного бизнеса расширят опцию инвестиционного вычета на недвижимость. Отмечено, что сейчас данный вычет применим только на движимое имущество.

Андрей Воробьев рассказал о поддержке предприятий обрабатывающей промышленности. Также он добавил о разработке гранта ФРП Московской области совместно с Минпромторгом.

«Также хочу проинформировать о запуске новой программы поддержки предприятий обрабатывающей промышленности. У нас есть компании, которые вышли за рамки малых и средних, но к системообразующим пока не относятся. Вместе с Минпромторгом России мы разработали специальный инструмент - грант ФРП Московской области на компенсацию процентов по кредитам на пополнение оборотных средств», - проинформировал губернатор Подмосковья.

Ранее в Министерстве финансов РФ опровергли данные издания Bloomberg о падении ВВП России на 12%. Издание ссылалось на якобы прогнозы российского ведомства о падении валового внутреннего продукта в этом году. В министерстве опровергли данную информацию, сообщив, что не делают подобного рода прогнозы.