Правительство РФ признало утратившим силу документ по центру Россия - НАТО

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Российское правительство признало утратившим силу документ, который утверждал правила предоставления субсидий из федерального бюджета на функционирование координационного центра Россия - НАТО.

«Признать утратившим силу: - постановление правительства Российской Федерации от 28 сентября 2020 года "Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета на функционирование координационного центра Россия - НАТО"», - сказано в документе, который был опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, координационный центр был создан в соответствии с инициативой по сотрудничеству в воздушном пространстве в рамках Совета Россия - НАТО.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что абсолютно все хотят избежать прямого столкновения России и НАТО. При этом власти других стран, по его словам, зачастую исходят в своих заявлениях из слов российского главы Владимира Путина о «решительном ответе» на внешнее вмешательство в проведение спецоперации.