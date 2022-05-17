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Правительство РФ признало утратившим силу документ по центру Россия - НАТО

Виктория Ивашечкина
00:25 17.05.2022
Соответствующее постановление было опубликовано на официальном портале правовой информации.
Правительство РФ признало утратившим силу документ по центру Россия - НАТО
© Фото: Oberhaeuser, via www.imago-imagewww.imago-images.de Globallookpress
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Российское правительство признало утратившим силу документ, который утверждал правила предоставления субсидий из федерального бюджета на функционирование координационного центра Россия - НАТО.

«Признать утратившим силу: - постановление правительства Российской Федерации от 28 сентября 2020 года "Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета на функционирование координационного центра Россия - НАТО"», - сказано в документе, который был опубликован на официальном портале правовой информации. 

Напомним, координационный центр был создан в соответствии с инициативой по сотрудничеству в воздушном пространстве в рамках Совета Россия - НАТО.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что абсолютно все хотят избежать прямого столкновения России и НАТО. При этом власти других стран, по его словам, зачастую исходят в своих заявлениях из слов российского главы Владимира Путина о «решительном ответе» на внешнее вмешательство в проведение спецоперации.

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