Песков заявил, что прямого столкновения НАТО и РФ хотят избежать все

По словам пресс-секретаря президента РФ, западные руководители в своих заявлениях исходят из слова Путина о «решительном ответе» на вмешательство в спецоперацию.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что абсолютно все хотят избежать прямого столкновения Вооруженных сил России и Североатлантического альянса. При этом власти других стран зачастую исходят в своих заявлениях из слов Путина о «решительном ответе» на внешнее вмешательство в проведение спецоперации.

«Об этом также неоднократно делали заявления и в НАТО, и, я думаю, что самое главное - в Вашингтоне. В том числе на высшем уровне, такие заявления делал президент Байден. Это то, чего хотели бы избежать все», - заявил Песков.

Также Песков заявил, что в свете регулярных обстрелов со стороны Украины следует укрепить безопасность приграничных районов России.