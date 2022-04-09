В стране и мире В стране и мире Материалы Следствия ТЕГИ

#Материалы следствия: сложивший оружие боевик «Айдара»* рассказал о тренировках по зачистке Донбасса

09:32 09.04.2022
Подготовку проводили иностранные наемники. Тренировали по стандартам НАТО. Сдавшийся боевик подтверждает — националисты готовились к атаке на Донбасс.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Отбирали бойцов без моральных ценностей и способных убивать, в том числе мирных жителей - сложивший оружие айдаровец* на допросе рассказал, как сформировали его батальон и какова была истинная цель. Об этом — в новом ролике «Звезды», снятом в рамках специального проекта по сбору и обобщению преступлений украинских националистов.

Боевик «Айдара»* на допросе рассказывает о порядках царивших в националистическом батальоне. Их тренировали для зачистки населенных пунктов. В это подразделение отбирали людей, способных на любые зверства. Судя по тому, что нужно было делать, — никакие моральные принципы в этом подразделении были просто не нужны.

Подготовку проводили иностранные наемники. Тренировали по стандартам НАТО. Сдавшийся боевик подтверждает — националисты готовились к атаке на Донбасс. Но сейчас уцелевшие националисты начинают понимать, на что на самом деле толкали их командиры и руководство страны.

«Звезда» будет продолжать собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов, которые должны ответить перед военным трибуналом. Преступления радикалов будут выявлены, задокументированы, а виновные понесут наказание.

*«Айдар» - запрещенный в России националистический батальон.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:42 В стране и мире
Конгрессу США не позволили принять закон об изъятии активов россиян
07:31 В стране и мире
Пленный боец ВСУ рассказал, как новобранцам предлагали изучать иностранное оружие через YouTube
07:10 В стране и мире
Видео
В Усинске полыхает торговый центр на первом этаже многоквартирного дома
06:58 Армия
Видео
Награжденный Орденом Мужества военнослужащий ВДВ рассказал о захвате аэродрома Гостомель
05:39 Армия
Ночная засада и восьмичасовой бой: новые истории мужества военнослужащих ВС РФ
Популярное
Видео
От хип-хопа до джаза: чем будут удивлять участники нового сезона «Новой Звезды»
Нарколог развеял популярный миф о кофе и алкоголе
МО РФ: Россия безвозмездно и без условий вернула украинской стороне спасательное судно «Сапфир»
Видео
МО РФ: уничтожен украинский центр подготовки иностранных наемников под Одессой
Видео
Залп «Калибрами»: кадры пусков крылатых ракет с борта фрегата ЧФ в ходе спецоперации
В Минобороны России рассказали о попытках США лекарственных испытаний на военных Украины
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.