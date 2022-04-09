Материалы следствия: сложивший оружие боевик «Айдара»* рассказал о тренировках по зачистке Донбасса

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Отбирали бойцов без моральных ценностей и способных убивать, в том числе мирных жителей - сложивший оружие айдаровец* на допросе рассказал, как сформировали его батальон и какова была истинная цель. Об этом — в новом ролике «Звезды», снятом в рамках специального проекта по сбору и обобщению преступлений украинских националистов.

Боевик «Айдара»* на допросе рассказывает о порядках царивших в националистическом батальоне. Их тренировали для зачистки населенных пунктов. В это подразделение отбирали людей, способных на любые зверства. Судя по тому, что нужно было делать, — никакие моральные принципы в этом подразделении были просто не нужны.

Подготовку проводили иностранные наемники. Тренировали по стандартам НАТО. Сдавшийся боевик подтверждает — националисты готовились к атаке на Донбасс. Но сейчас уцелевшие националисты начинают понимать, на что на самом деле толкали их командиры и руководство страны.

«Звезда» будет продолжать собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов, которые должны ответить перед военным трибуналом. Преступления радикалов будут выявлены, задокументированы, а виновные понесут наказание.

*«Айдар» - запрещенный в России националистический батальон.