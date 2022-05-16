Рябков: вступление Финляндии и Швеции в НАТО станет ошибкой с далеко идущими последствиями

По словам дипломата, безопасность в этих странах после присоединения к НАТО не укрепится.

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Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический блок может стать ошибкой, которая приведет к серьезным последствиям. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Безопасность в Швеции и Финляндии после вступления в НАТО не укрепится», - приводят его слова РИА Новости.

Он также добавил, что ситуация в мире после решения Швеции вступить в Альянс радикально поменяется.