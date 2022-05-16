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Лукашенко отправился в Москву на саммит ОДКБ

Максим Крюков
09:37 16.05.2022
После саммита Александр Лукашенко проведет двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Лукашенко отправился в Москву на саммит ОДКБ
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву. Он примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщило агентство БелТА.

Ожидается, что после саммита Александр Лукашенко проведет двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Одной из главных тем беседы станут вопросы развития кооперации и совместная работа над импортозамещением.

Помимо белорусского лидера, в Москву также прилетают премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, главы Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров.

Ранее стало известно, что сегодня Владимир Путин проведет в Москве встречу лидеров стран ОДКБ в честь 30-летия организации. По сообщению Кремля, по итогам встречи будет подписано Заявление Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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