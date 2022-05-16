Путин проведет в Москве встречу лидеров стран ОДКБ в честь 30-летия организации

По сообщению Кремля, по итогам встречи будет подписано Заявление Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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16 мая в Москве состоится встреча лидеров государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности. Саммит приурочен к 30-летию Договора о коллективной безопасности и 20-летию Организации. Об этом сообщается на сайте президента РФ.

«Планируется обсуждение ключевых вопросов взаимодействия в рамках ОДКБ, актуальных международных и региональных проблем, а также мер по дальнейшему совершенствованию системы коллективной безопасности», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по итогам встречи будет подписано Заявление Совета коллективной безопасности ОДКБ в связи с юбилейными датами.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В ходе беседы стороны обсудили обстановку вокруг Афганистана с учетом активности террористических группировок, которая возросла в государстве в последнее время. Вместе с тем лидеры государств коснулись вопросов координации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, включая контекст предстоящей встречи лидеров стран-членов ОДКБ.