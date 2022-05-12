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В Германии сообщили, что дочерние компании «Газпрома» в ФРГ перестали получать газ из РФ

Елизавета Потейчук
14:46 12.05.2022
Министр подчеркнул, что страна нашла альтернативных поставщиков газа.
В Германии сообщили, что дочерние компании «Газпрома» в ФРГ перестали получать газ из РФ
© Фото: Mohssen Assanimoghaddam, dpa, Globallookpress
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Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что ряд дочерних компаний экс-дочки «Газпрома» Gazprom Germania GmbH перестали получать газ из-за ограничительных мер, которые ввели в России против западных компаний. По словам министра, рынок может компенсировать дефицит голубого топлива из РФ.

«Мы подготовились к ситуации», - цитирует слова Хабека ТАСС с выступления в бундестаге.

Глава Минэкономики ФРГ подчеркнул, что страна нашла альтернативных поставщиков газа, однако не привел подробностей по этому вопросу.

Напомним, правительство России утвердило перечень из 31 компании, в отношении которых применяются специальные экономические меры. В числе данных организаций - зарубежные дочерние компании «Газпрома».

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