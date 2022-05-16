Сейчас максимальный срок отключения горячей воды сокращен до десяти дней, в то время как раньше отключения могли продлиться около трех недель.

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В Москве начались плановые отключения горячей воды, которые связаны с различными мероприятиями по подготовке к новому отопительному сезону. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Ежегодно плановые отключения горячей воды проводятся после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому. Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации», - приводят слова Бирюкова РИА Новости.

Заммэра отметил, что все профилактические работы на системах горячего водоснабжения в столице будут завершены до 1 сентября. За период работ планируется провести гидравлические испытания на более семнадцати тысяч километров сетей. Также он добавил, что сейчас максимальный срок отключения горячей воды сокращен до десяти дней, в то время как раньше отключения могли продлиться около трех недель.

Ранее на официальном портале мэра и правительства Москвы был опубликован график отключения горячей воды летом. По данным портала, плановое отключения является необходимой процедурой для подготовки коммуникаций к отопительному сезону.