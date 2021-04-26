Опубликован график отключения горячей воды в Москве

На официальном портале Мэра и Правительства Москвы был опубликован график отключения горячей воды летом. По данным портала, плановое отключения является необходимой процедурой для подготовки коммуникаций к отопительному сезону.

«Сегодня в Москве продолжительность отключений составляет не более 10 дней. При этом в 2011 году воду отключали на 14 дней, а еще раньше — на 21 день. 10 дней — это обоснованный срок отключения горячей воды без потери качества и надежности теплоэнергетической системы Москвы», - говорится в сообщении на сайте.

Отмечается, что в новых микрорайонах столицы сроки отключения горячего водоснабжения будут минимальными. в домах с альтернативным трубопроводом горячая вода моет отключаться не каждый год или на короткий период времени - из-за наличия резервных труб. На портале имеется функция уточнить сроки отключения воды для определенного адреса.