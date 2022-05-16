Город в руинах: освобожденную от ВСУ Попасную сняли с высоты птичьего полета

От частного сектора в городе остались практически одни руины, но отдельные многоквартирные дома сохранились.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В распоряжении «Звезды» оказались видео из освобожденной Попасной в Луганской Народной Республики, которые были сняты коптером с высоты птичьего полета. На кадрах видно, что город сильно пострадал в результате обстрелов ВСУ.

В ЛНР заявили, что на данный момент линию фронта удалось отодвинуть от Попасной на 5 километров. Следует отметить, что это важнейший транспортный узел. До боев в городе жили 45 тысяч человек, некоторые уже возвращаются.

Постепенно здесь налаживается мирная жизнь. Разрушения большие, от частного сектора остались практически одни руины, но отдельные многоквартирные дома сохранились. Люди сейчас переселяются туда, многие по привычке занимают подвалы. Начали сажать огороды.

В настоящее время российские артиллеристы приступили к артподготовке для развития наступления под недавно освобожденной Попасной. Подразделения народной милиции и российских войск идут оттуда на Лисичанск и Северодонецк.