Под залп снаряда: кадры работы артиллерии ВС РФ на отбитых у ВСУ позициях в Попасной

Еще недавно украинские военные вели бои на окраине населенного пункта.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Корреспондент «Звезды» Алексей Алексеев показал, как работает артиллерия Вооруженных Сил России в Попасной Луганской Народной республики. Еще недавно украинские военные вели бои на окраине населенного пункта.

«Теперь стоит наша артиллерия. И поддерживает наступление на северном фланге», - сказал корреспондент прямо во время выстрела из артиллерийского орудия.

Ранее корреспондент «Звезды» Станислав Иващенко показал, как в порту Мариуполя подняли со дна малое судно ВСУ для разминирования. По его словам, в результате ударов ВС РФ у корабля повреждены мачта, корпус, снаряд также попал в рубку связи.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.